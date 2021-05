Valeriu Gheorghița a anuntat ca saptamana viitoare va incepe vaccinarea copiilor din grupa de varsta 12-15 ani. Platforma de vaccinare este este in lucru zilele acestea, astfel incat copiii sa poata fi programați in contul parinților. Ce ser va fi folosit? Pfizer. Ce trebuie sa stie parintii care vor sa-si vaccineze copiii? „Vom fi pregatiti […] The post Valeriu Gheorghița a stabilit vaccinul care va fi folosit pentru imunizarea copiilor de 12-15 ani first appeared on Ziarul National .