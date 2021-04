Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheroghita, a anunțat dupa cat timp poate fi reluata schema de vaccinare, in cazul in care o persoana refuza rapelul cu serul AstraZeneca. Iata cat au de așteptat persoanele in cauza!

- "In ceea ce priveste numarul de persoane programate, in ultimele 24 de ore, pentru vaccinul de la AstraZeneca pot sa va spun ca au fost anulate 33.000 de programari din totalul celor 446.896 de programari care erau in platforma informatica de programare. Cu toate acestea, pot sa va spun ca la acest…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat in cadrul conferinței de presa susținuta marți, 16 martie, care a fost reacția romanilor la decizia mai multor state europene de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca. „Exista, la acest moment, un anumit grad de neincredere și de ingrijorare,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca luni va fi anuntata oficial decizia cu privire la ridicarea limitarii de varsta a persoanelor care pot primi vaccinul AstraZeneca. El arata ca s-a observat o reticenta a unora dintre romani cu privire la acest vaccin,…

- Pragul de varsta pentru administrarea vaccinului AstraZeneca ar putea fi crescut pana la 65 de ani sau chiar peste, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19. Intrebat care sunt intențiile specialiștilor in privința vaccinului AstraZeneca,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra Zeneca.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca urmeaza sa fie deschise 180 de centre de vaccinare unde imunizarea anti-covid va fi realizata numai cu vaccinul AstraZeneca.

- Persoanele incluse in a doua etapa de vaccinare anti-Covid – cele de peste 65 de ani, cele aflate in evidența cu boli cronice și angajații din domenii esențiale – se vor putea programa pentru vaccinare incepand de vineri, 15 ianuarie, de la ora 15.00. Coordonatorul Comitetului National pentru Planificarea…