Valeriu Gheorghiță: „1.080 de persoane s-au infectat după rapel” - Ce forme ale bolii au dezvoltat „Dupa a doua doua circa 1.080 de persoane s-au infectat, ceea ce inseamna 0,19 la suta din numarul total al celor care au efectuat cele doua doze si intervalul mediu de diagnostic de la cea de a doua doza era intre 10 si 14 zile. Noi stim ca beneficiile dupa doza de rapel sunt undeva dupa ziua zece ceea ce inseamna ca momentul expunerii era mult mai devreme fata de cand se implinesc aceste beneficii maximale.Majoritatea au fost forme asimptomatice sau minim simptomatice, forme usoare. Acele persoane fiind diagnosticate de cele mai multe ori cu ocazia unor testari periodice si nu pentru ca aveau… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

