Stiri pe aceeasi tema

- EXPLICAȚII… Potrivit unor surse, Ioan Buruiana, fostul director economic al DGASPC Vaslui, este audiat in aceste momente de procurorii DNA Iași. Acesta da declarații cu privire la dosarul mitei de 1,25 milioane lei, primita de Dumitru Buzatu. Vremea noua a incercat sa-l contacteze pe Ioan Buruiana,…

- INCULPAT… In urma cu puțin timp, la Tribunalul Vaslui a fost adus și expertul Radu Judele, rețiunut de procurorii DNA Iași, in același dosar in care președintele CJ Vaslui, este cercetat pentru luarea unei mite fabuloase, de 1,25 milioane de lei. Expertul Radu Judele este acuzat de savarșirea a doua…

- DOI IN UNU… Dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, prins in flagrant luand mita de 1,25 milioane de lei, DNA anunța o noua bomba. Reținerea și a expertului ieșean Radu Judele, cel care a fost complicele președintelui de CJ Vaslui, cand acesta a inceput șantajul impotriva firmei care a caștigat cele doua…

- DOI IN UNU… Dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, prins in flagrant luand mita de 1,25 milioane de lei, DNA anunța o noua bomba. Reținerea și a expertului ieșean Radu Judele, cel care a fost complicele președintelui de CJ Vaslui, cand acesta a inceput șantajul impotriva firmei care a caștigat cele doua…

- Ultima ora! Dumitru Buzatu a fost retinut de procurorii DNA in dosarul mitei de peste un milion de leiPresedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata dimineata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi, anunța Agerpres. Acesta a fost adus in…

- CONDAMNARE… Magistrații Tribunalului Vaslui au dat și primul verdict in dosarul corupției de la RAR in care au fost implicați și doi inspectori vasluieni. Deocamdata doar Cosmin Daogaru a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe un termen de incercare de 3 ani. Condamnarea…

- ȘOCANT… Buzatu a fost prins cu sacul de bani in fața unui restaurant din Vaslui! Afacerea, se pare, era monitorizata de DNA de mai multa vreme și a plecat de la denunțul unui om de afaceri, care lucra cu CJ Vaslui și care a fost scos de pe o lucrare, pentru ca nu voia sa […] Articolul Detalii incendiare…

- De Gelu Irimia „Am avut onoarea de a reintalni și de a purta discuții cu un lider remarcabil – președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu. A fost o intalnire deosebita, cu un lider dedicat progresului și un adevarat prieten al minoritații rome. Implicarea sa și sprijinul pentru…