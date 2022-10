Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich a anunțat intr-un mesaj postat pe contul ei de Instagram, la secțiunea Instastory, ca ea și Alex Pițurca s-au desparțit. Nu mai formeaza un cuplu, dar sunt impreuna implicați in creșterea fiului lor Noah. „Noul meu statut: neatașata, singura, nemaritata”, scria zilele trecute in mediul…

- Otilia Bilionera, care s-a desparțit de iubitul arab dupa patru ani de relație, e acum singura. Intr-un interviu pentru Click , cantareața a dezvaluit motivul pentru care acum nu e implicata intr-o noua relație de iubire. Artista spune ca are nevoie de o perioada de acomodare dupa desparțirea de Hamude,…

- Alex Bodi s-a desparțit de iubita, insa afaceristul vrea sa dea din nou lovitura. Fostul soț al Biancai Dragușanu iși dorește sa o recuceasca pe fosta, cea de care s-a desparțit nu tocmai prea bine. A mers dupa ea chiar și pana in Monte Carlo.

- Ministrul federal al Sanatații, Karl Lauterbach, iși apara controversatele planuri anti-Covid-19, inclusiv recunoașterea statutului vaccinal printr-un cod de culori, un sistem deja implementat in China. Culorile diferite vor da drepturi diferite in viitor. Acest sistem exista deja in China. Ministrul…

- Sore și-a cumparat casa noua și nu mai are rabdare sa se mute in noua locuința. Dupa desparțirea de tatal fetiței sale, cantareața și-a vazut in continuare de viața ei. Artista a reușit sa iși cumpere locuința pe care și-o dorea foarte mult și acum așteapta cu mare nerabdare sa se mute. Sore va locui…

- Atacantul Florin Tanase (27 de ani) și-a anunțat desparțirea de FCSB. Azi a fost prezentat in Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira. Intr-un mesaj emoționant, postat pe Facebook, fostul capitan al roș-albaștrilor și-a luat la revedere de la echipa și le-a mulțumit fanilor. Florin Tanase, mesaj la desparțirea…

- Desparțirea dintre Theo Rose și Alex Leonte a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca apropiații se gandeau ca aceștia sa faca pasul cel mare, dupa 5 ani de relație. Cel care a dat detalii despre cand s-a produs ruptura, a fost chiar nea Marin, unchiul lui Alex, dupa ce tanarul i s-a confesat.…

Brazilianul Gustavo di Mauro Vagenin a fost transferat la echipa iraniana Tractor FC, el despartindu-se de CS Universitatea Craiova, potrivit news.ro.