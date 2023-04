Stiri pe aceeasi tema

- Ruby iși ține fanii la curent așa ca, la un moment dat, i-a surprins cu imagini din capitala iubirii, imagini in care fie se plimba pe strazile superbe ale capitalei, fie manca...mai mult sau mai puțin franțuzește.

- In plin scandal de dopaj, Simona Halep a ales sa plece in Paris și sa petreaca acolo Ziua Indragostiților. Cel mai probabil, sportiva a vrut sa se relaxeze pentru cateva zile, inainte de perioada difcila care va urma. Se pare ca, in curand aceasta ar urma sa fie audiata de judecatorii tribunalului independent…

- Pentru cei care iubesc Aradul, municipalitatea a amenajat un loc in care iși pot declara dragostea fața de oraș. Edilii au marturisit ca și-au dorit astfel sa mai deconecteze oamenii de la alergatura zilnica.

- Majoritatea oamenilor se confrunta cu diferite fobii, iar vedetele nu pot sa fie imune. Acestea au fost nevoite sa-și confrunte cele mai mari frici in cadrul emisiunii America Express. Cu toate ca proba era obligatorie, erau dispuși sa renunțe pentru a nu trece peste fobia pe care o au.

- Catalin Scarlatescu a trecut prin momente dificile in ediția 17 din America Express de pe 12 februarie 2023. Concurentul a intampinat probleme la urcarea unei piramide, iar Doina Teodoru a incercat sa-l ajute.

- Laviania Pirva ramane una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul romanesc, iar apariția sa recenta la un eveniment este cea mai buna dovada. Bruneta a facut destainuiri emoționante despre relația cu Stefan Banica Jr. Ce a spus artista, dupa aproape un deceniu petrecut impreuna. Lavinia Pirva,…

- Dupa alegerea colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei (5 ianuarie 1859) și al Valahiei (24 ianuarie 1859), Principatele Romane, noul stat creat atunci, a militat pentru recunoașterea granițelor și statalitații sale, lucru ce se intampla in 1861, cand capata numele de Romania. Acest nou stat…