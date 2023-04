Stiri pe aceeasi tema

- Valerie Lungu a ramas fara telefon, in timpul vacanței din Paris. Aceasta nu s-a așteptat niciun moment la ce avea sa urmeze, iar anunțul a fost facut de iubitul ei, pe rețelele de socializare.

- Cosmina Adam este o prezența discreta in lumea mondena, dar astazi, chiar in prima zi de Paște, a ținut sa dea vestea cea mare fanilor. Fosta asistenta TV de la Acces Direct a fost ceruta in casatorie și a facut publice primele imagini.

- O tanara a trait un moment unic in viața ei și a trecut de la agonie la extaz. Iubitul ei a decis sa o ceara in casatorie dupa ce a fost rapita, iar sentimentele pe care le-a trait au fost semne de un film de acțiune. Intreg momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe TikTok.

- Ziua de 8 Martie a fost una de neuitat anul acesta, pentru o tinara din Piatra Neamț, Romania. Iubitul ei, Adrian, a cerut-o in casatorie dupa un scenariu pus la punct alaturi de agenții de la Brigada Rutiera, scrie Noi.md cu referire la stirileprotv.ro. Vizibil emoționata, Denisa a raspuns fara sa…

- Lili Sandu și Silviu Țolu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și sunt parinții unui baiețel. Barbatul a povestit momentul emoționant in care a cerut-o in casatorie pe iubita sa, chiar la Istanbul, orașul in care s-au cunoscut și au avut prima intalnire.

- Surpriza de proporții pentru doua tinere care venise sa-și admire iubiții in uniforma de pompier! Dupa ce au depus juramantul militar, cei doi salvatori s-au așezat in genunchi și-au cerut tinerele in casatorie. Frumoasele momente s-au consumat, vineri, 24 februarie, chiar de Dragobete! Astfel, cei…

- Dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, barbatul cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa, Maria Roman a fost ceruta de soție in urma cu doar cateva zile de actualul ei partener cu care are o relație de aproape 3 ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, caci tanara nu se aștepta.…

- Hailie Jade, fiica celebrului Eminem, a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Evan McClintock. Tanara a primit un inel spectaculos de logodna, iar momentul cererii a fost unul de-a dreptul emoționant.