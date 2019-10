Valeria Stoica lanseaza „Empty Air”, o piesa despre bucuria prezentului

Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- Carmen de la Salciua iși lanseaza sora mai mica, Daniela, in muzica și vor lansa cat de curand prima lor piesa impreuna. Aceasta se va bucura de tot sprijinul surorii sale celebre! Mulți știu ca indragita cantareața de muzica de petrecere are o sora mai mica. Aceasta se numește Daniela Racolța (26 de…

- Avand in vedere ca doar doua luni ne despart de premiera fenomenului cinematografic, „Charlie’s Angels”,(„Ingerii lui Charlie”) care, pentru prima data, va fi regizat de catre o femeie – Elizabeth Banks, s-a lansat piesa „Don’t Call Me Angel”, colaborarea incendiara dintre cele mai in voga artiste ale…

- Iuliana Preda a fost concurenta pentru care Irina Rimes și Smiley s-au duelat in prima emisiune de la Vocea Romaniei, sezonul 9. Deși Irina Rimes a urcat alaturi de pe scena pentru a o convinge sa faca parte din echipa ei, tanara l-a ales pe Smiley. Iuliana a povestit ca a fost femeie de serviciu și…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…

- Andreea Antonescu lanseaza prima piesa dupa ce a anuntat ca divorteaza Dupa ce a reunit trupa Andre cu Andreea Balan si dupa ce a anuntat ca divorteaza de sotul ei, Andreea Antonescu lanseaza „Iubirea pe acte”, o piesa ce beneficiaza de un videoclip urban, filmat in Los Angeles. Artista ne surprinde…

- Mike Posner („I Took A Pill In Ibiza”, „Cooler Than Me”), cunoscutul producator, compozitor și interpret, nominalizat la Grammy, lanseaza o noua piesa, „Prince Akeem”, care marcheaza colaborarea neașteptata dintre el și Wiz Khalifa. „Prince Akeem” succeda lansarea din luna ianuarie a videoclipului piesei…