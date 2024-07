Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Valeria Herdea, a afirmat ca in tara noastra consumul de droguri a coborat la varsta de 9 – 10 ani si a precizat ca exista dealeri in varsta de 12 ani.

- In primele luni din 2024, au fost facute peste 2.700 de actiuni de control in urma carora a fost recuperata suma de 65,6 milioane de lei, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dr. Valeria Herdea. Amenzi pentru concedii medicale ilegale ”In primele luni ale anului, structurile…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Valeria Herdea, a declarat ca in Romania consumul de droguri a ajuns sa inceapa de la varsta de 9 – 10 ani și a subliniat ca exista dealeri care au doar 12 ani. Herdea a adaugat ca modelele promovate de vedete și imagini de la marile festivaluri…

- Consumul de droguri in Romania incepe de la varsta de 9 – 10 ani, conform datelor din ultimele luni, a declarat vineri, președinta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Valeria Herdea, intr-o conferința de presa, relateaza News.ro.Intrebata care este varsta pana la care a coborat consumul…

- De la 1 iulie, testele pentru HIV/SIDA și virusurile hepatitice B și C se deconteaza pentru femeile gravide neasigurate, a declarat, miercuri, directorul general adjunct al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Iulia Stoea. ”Este o noutate incepand cu data de 1 iulie intrarea in vigoare…

- ​Noul contract-cadru dintre CNAS și furnizorii de servicii medicale, care va intra in vigoare de la 1 iulie, va include pachete de servicii medicale și pentru persoanele neasigurate, pentru diagnosticarea unor afecțiuni grave – precum cancer, hepatita sau HIV/SIDA la gravide, a anunțat miercuri președintele…

- Contractul-cadru care va intra in vigoare dupa 1 iulie si in care se va mentine aceeasi valoare a punctului serviciilor medicale prevede, ca noutate, pachete de servicii pentru persoanele neasigurate in scopul depistarii unor afectiuni grave (cancer, hepatita, HIV/SIDA la gravide), a anuntat presedintele…

- Patriarhia Romana și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au incheiat un protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele care au nevoie de tratament oncologic. Protocolul a fost semnat de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul (Foto), coordonatorul Centrului de Presa Basilica, și Valeria…