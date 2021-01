Valentine's Day - de la traditie la actualitate 14 februarie este ziua in care se sarbatoreste iubirea in toate felurile ei. Acest lucru nu se intampla de curand, ci de multi ani, avand la baza o istorie veche si plina de farmec. Astazi, de Valentine's Day, indragostitii din intreaga lume isi sarbatoresc iubirea, oferind cadouri si flori persoanelor iubite. Se spune ca de Ziua Indragostitilor toate inimile bat in unison, iar dragoste cuprinde toata planeta, fiind molipsitoare.



Istoria zilei Indragostitilor



Sarbatoarea adoptata si de romani isi are radacinile intr-o traditiei a Romei Antice, respectiv serbarile numite Lupercalia,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

