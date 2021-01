Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a hotarat atribuțiile vice-premierilor Dan Barna și Kelemen Hunor. De ce domenii se vor ocupa aceștia. Premierul Citu a decis, luni, atributiile viceprim-ministrilor Hunor si Barna, “in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute…

- Artistii, scriitorii, profesorii, cercetatorii fac din Romania o tara si mai frumoasa, a afirmat, vineri, premierul Florin Citu, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Culturii Nationale. "La 171 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, le multumesc tuturor oamenilor de cultura din…

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu. Potrivit unui comunicat al Aliantei, in urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR…

- Mihail Vestea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei printr-o decizie a prim-ministrului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Tot la cerere, premierul interimar l-a eliberat…

- Un nou secretar de stat a fost numit la Ministerul Sanatatii. Ciprian Bogdan, de profesie medic, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. …

- Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea a declarat, joi, ca a fost audiat de procurorii anticoruptie in calitate de martor, inr-un dosar in care cercetarile se desfasoara in rem. "Am fost audiat intr-un dosar in calitate de martor. Cercetarile se desfasoara in rem. (...) Nu am decat…

- Leonard Achiriloaei a fost a eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a premierului publicata…