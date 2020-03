Valentina Pelinel si Cristi Borcea, donatie de 100.000 de euro pentru spitale in lupta cu epidemia Coronavirus!

Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au decis sa doneze o suma generoasa pentru a sprijini sistemul medical din Romania, aflat intr-o intr-o perioada dificila din cauza noului Coronavirus.Valentina Pelinel a facut anunțul pe o rețea de socializare, familia Borcea alaturandu-se astfel oamenilor care reușesc…

- Dupa Gigi Becali și Andra, acum familia Borcea se alatura celor care sprijina spitalele din Romania in plina pandemie de coronavirus. Aceștia au donat suma de 100.000 de euro pentru Spitalul Colțea din București.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania incepand de saptamana viitoare, pentru a permite o lupta mai eficienta cu epidemia de coronavirus, scrie digi24.ro

- Dupa ce a facut o scrisoare deschisa catre Ministrul Sanatații , Andreea Marin se implica in lupta cu epidemia de coronavirus ce a cuprins Romania prin campania „Pretuiește viața”, inițiata de Fundația „Pretuiește viața”. Andreea Marin a hotarat sa nu mai aștepte raspunsurile promise de oficiali și…

- Daca sunteți persoane in etate, ramase singure, cu situații medicale ce va supun riscului de imbolnavire in actualul context (Coronavirus), in timpul saptamanii, intre orele 09:00 – 15:00 puteți apela numarul 0744192133 sau 0258861572 pentru a fi sprijiniți in procurarea alimentelor, medicamentelor…

- Guvernul Romaniei a decis sa interzica evenimentele la care sunt prezenți peste 1000 de oameni, iar meciurile din Liga 1 vor fi și ele afectate, urmand a se juca fara spectatori. Dupa ce oamenii au fost sfatuiți sa nu mai mearga la Biserica pentru a nu se risca raspandirea virusului, Gigi Becali, patronul…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Autoritațile din Romania susține ca decizia Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) nu le-a luat prin surprindere, iar masurile ce se impun sunt deja puse in practica. Evoluția epidemiei declanșate de noul coronavirus aparut in China a determinat OMS sa se intruneasca ieri intr-o noua ședința, in…