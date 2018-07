Valentina Pelinel si Cristi Borcea au plecat din tara

Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce a fost eliberat condiționat, Cristi Borcea și-a luat iubita, pe Valentina Pelinel, și au plecat intr-o vacanța de lux, numai ei doi. „Daca nu aș fi avut familia, și in primul rand pe Valentina, nu știu daca și cum treceam.” Aceasta a fost prima declarație pe care Cristian…

- Cristi Borcea a tinut sa ai ofere Valentinei Pelinel o vacanta de lux, in strainatate, ca o "luna de miere" inainte de casatorie. "E adevarat, Cristi si Valentina se afla acum in afara tarii, intr-o vacanta pe care amandoi o asteptau. Nu sunt in America, ci ceva mai aproape, Valentina nu a…

- Pentru elevii și preșcolarii din Romania, incepe vacanța de vara pentru ca vineri se termina cursurile anului școlar. Urmeaza aproape trei luni de distracție și relaxare, timp in care copiii vor sa uite de grija temelor. Vacanța de vara incepe de sambata, 16 iunie, și dureaza pana pe 9 septembrie. Elevii…

- Cunoscutul “Institutul “Petite Enfance” a format peste 650 de persoane in aceasta tehnica educationala, utilizata cu rezultate excelente in Europa de Nord. Cand educatorul valorizeaza relatia cu copilul, transmiterea informatiei se face foarte simplu. In școlile din Finlanda și Suedia, educarea se face…

- Cel putin noua imigranti au murit, duminica, in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alti 35 au decedat dupa ce ambarcatiunea in care calatoreau s a scufundat in largul coastelor Tunisiei, potrivi Romania TV. Noua imigranti, inclusiv sase copii, care se indreptau spre Europa,…

- Detinand cea mai mare parte a padurilor virgine ramase in Europa, in care traiesc ursi, lupi, rasi si pisici salbatice, fara a mai mentiona arcul Muntilor Carpati, pare corect sa spui ca „natura este probabil cel mai mare dar al Romaniei”, afirma autorul articolului.

- Norul de praf saharian care a acoperit ieri Italia și Ungaria a ajuns și in Romania și Republica Moldova. Condițiile atmosferice, vantul și presiunea scazuta din Marea Mediterana și din Nordul Africii au favorizat deplasarea acestei mase de aer cald, incarcata cu praf saharian.