Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au ales sa petreaca sfarșitul de an in Romania, la Poiana Brașov. Fostul acționar de la Dinamo a avut o cerința stricta cu privire la angajații care i-au insoțit in vacanța.

- Cristi Borcea iși va petrece anul acesta vacanța de iarna in Poiana Brașov, loc unde va ramane și pentru petrecerea dintre ani. Pentru a o rasplati pe mama copiilor sai pentru timpul petrecut singura cu cei mici, acum a luat cu el nu mai puțin de trei bone, pentru ca și Valentina Pelinel sa aiba…

- Cristi Borcea are ochi numai pentru Valentina Pelinel. Acesta se bucura de vacanța de sarbatori alaturi de cei trei copii pe care ii are cu blondina. Cum o rasfața pe aceasta și ce gest frumos a facut de curand? Cum o rasfața Borcea pe Pelinel in vacanța? Cristi Borcea se bucura mai mult decat niciodata…

- Cristi Borcea și-a surprins sotia cu o escapada romantica in„orasul iubirii', de ziua ei. Pe 8decembrie, Valentina Pelinel implineste 39 de ani, iar unul dintre cadourile pecare le-a primit deja, in avans, din partea sotului ei, este o vacanta inFlorenta. Astazi, in jurul pranzului, Valentina si Cristi…

- Recent iesit din situatia dramatica prin care a trecut, Cristi Borcea vrea sa recupereze timpul pierdut si se dedica din ce in ce mai mult familiei, dar mai ales sotiei lui, Valentina Pelinel, careia i-a pregatit o surpriza de proportii.

- Borcea, 49 de ani, a ieșit din pușcarie in urma cu trei saptamani in urma pedepsei ispașite in „Dosarul Retrocedarilor”.Fostul finanțator de la Dinamo incearca sa profite din plin de libertate. Recent, Cristian Borcea și Valentina Pelinel au fost prezenți la petrecerea de botez a copilului cuplului…

- Cristi Borcea a parasit Penitenciarul Jilava, unde era incarcerat din luna februarie in dosarul retrocedprilor ilegale, iar acum și-a regasit liniștea sufleteasca in familie, alaturi de Valentina Pelinel și de copii. Libertatea ii priește din plin fostului actionar al lui Dinamo, cu atat mai…