Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o relație plina de controverse și ani in care s-au ferit sa-și arate dragostea, Valentina Pelinel și Cristi Borcea formeaza acum unul dintre cele mai unite cupluri. Astazi, cei doi s-au afișat alaturi de copiii lor, cu ocazia aniversarii gemenelor. Fetițele au implinit 2 ani, iar fostul patron…

- Astazi tot romanul sarbatorește Dragobetele. Fie ca sunt vedete, sau oameni normali, fiecare a sarbatorit astazi dragostea alaturi de persoana iubita. Printre vedetele care au decis sa sarbatoreasca intr-un mod romantic ziua de azi, s-a numarat și Cristi Borcea. Afaceristul și partenera sa de viața,…

- Florin Raducioiu, 50 de ani, a povestit cum Cristi Borcea, fostul patron al lui Dinamo, l-a convins sa nu se retraga in 2002, cand atacantul a semnat in cele din urma cu AS Monaco. Dupa experiența de la Dinamo incheiata in 2001, Raducioiu voia sa puna punct carierei de fotbalist. Borcea l-a intors din…

- Despre relația lui Cristi Borcea cu Valentina Pelinel s-a spus ca nu a avut un inceput ortodox. Presa mondena a speculat ca inca de la inceputul nunții modelului cu Cristian Boureanu fostul acționar de la Dinamo nu-și putea lua ochii de la mireasa afaceristului. Cei doi au mers multa vreme impreuna…

- Parinții Elena și Stere Borcea sunt un exemplu de familie tradiționala. Casatoriți de 54 de ani, au impreuna trei copii, printre care Cristi Borcea. Deși cu o pietate filiala strașnica, in viața fostului acționar de la Dinamo puține lucruri seamana cu modul in care a fost crescut, existența sa insumand…

- Cristi Borcea (51 de ani), fost acționar la Dinamo, a fost invitatul special al emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai". In martie 2014, Cristi Borcea a fost condamnat la 6 ani și jumatate de inchisoare in „Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals in acte și inșelaciune. A fost…

- Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, i-a facut o declarație de dragoste fostului conducator al lui Dinamo, de Ziua Internaționala a cuvantului „Mulțumesc”. View this post on Instagram A post shared by Valentina Pelinel (@valentinapelinel) „Multumesc pentru ca m-ai implinit ca om și ca femeie,…

- Cristi Borcea (50 de ani), fostul finanțator al lui Dinamo, se bucura din plin de timpul petrecut alaturi de copiii sai. Tata a 9 copii, omul de afaceri și-a petrecut sfarșitul de saptamana alaturi de soția sa, Valentina Pelinel, și de fiul Milan. Mare admirator al filmului cu supereroi „Heroes”, Milan…