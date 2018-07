Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel se simte una dintre cele mai implinite femei! De ieri, ea este impreuna cu tatal copilului ei. Deși inainte, dar și dupa ce s-a aflat ca are o relație cu Cristi Borcea fostul model a fost reținuta in a da declarații despe viața privata, acum lucrurile parca s-au schimbat. Ea a vorbit…

- Cristi Borcea a facut primele declarații dupa ce a fost eliberat din inchisoare, dupa aproape patru ani și jumatate petrecuți in spatele gratiilor. Cristian Borcea va fi din nou liber, dupa ce Tribunalul Ilfov a examinat cererea sa de eliberare condiționata a fostului finanțator al Clubului Dinamo.…

- Cristi Borcea a fost azi eliberat condiționat. Acesta a ieșit din inchisoare. Fostul acționar al clubului Dinamo a declarat la ieșirea din inchisoare ca aceasta perioada a fost una extrem de grea și ca ar avea nevoie de niște ședințe la psihiatru.

- S-a zvonit ca se vor casatori, au deja un copil impreuna, pe Milan și spera ca, in curand, sa devina o familie adevarata. Valentina Pelinel a acordat un interviu Prietenilor de la 11, in care a vorbit deschis despre dorința de a-l avea alaturi de Cristi Borcea, tatal fiului ei. Valentina și-a exprimat,…

- Cristi Borcea face o noua incercare de a iesi din inchisoare. Dupa ce magistratii i-au respins pana acum doua solicitari de eliberare conditionata, Borcea astepta, astazi, o noua pronuntare a magistratilor de la Bucuresti. ”Cristi se insoara cand o sa vina acasa. Cu ajutorul lui Dumnezeu,…

- Familia asteapta din clipa in clipa eliberarea lui Cristi Borcea. Parintii lui, prima sotie si actuala iubita sunt cu sufletul la gura, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus rudele apropiate deja vorbesc despre planuri concrete pe care afaceristul le are cu iubirea vietii lui, Valentina,…