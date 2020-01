Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica Jr. a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj de adio emotionant in amintirea jurnalistei Cristina Topescu."Mi e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait…

- Recent iesit din situatia dramatica prin care a trecut, Cristi Borcea vrea sa recupereze timpul pierdut si se dedica din ce in ce mai mult familiei, dar mai ales sotiei lui, Valentina Pelinel, careia i-a pregatit o surpriza de proportii.

- Clipe de fericire in familia Borcea. Fiul cel mare al lui Cristi si al Mihaelei Borcea a implinit ieri frumoasa varsta de 22 de ani. Iata alaturi de cine si-a petrecut Patrick ziua de nastere si ce mesaj emotionant a primit din partea mamei lui.

- Leo Iorga a murit in urma cu o luna, dupa o lupta dura cuboala nemiloasa. Astazi, unul dintre cei mai iubiți interpreți din Romania, arfi implinit 55 de ani, iar fiul lui a publicat un mesaj emoționant pe cotul desocializare. Unul din baieții regretatului artist, Paul Iorga, a postat pe contul sau de…

- Mihaela Borcea traiește o frumoasa poveste de dragoste. Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refacut viața sentimentala și radiaza de fericire. Mihaela Borcea, in varsta de 49 de ani, a luat viața de la capat dupa divorțul de Cristi Borcea, cei doi ramanand in relații foarte bune dupa desparțire. Cu…

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea au aparut pentru prima data la un eveniment monden, dupa eliberarea din inchisoare a fostului sef al lui Dinamo. Cei doi au radiat de fericire si au intors toate privirile.

- Valentina Pelinel a așteptat luni intregi ca soțul ei sa iasa din penitenciar. Cristi Borcea se bucura acum de libertate, in sanul familiei, dupa ce magistrații au decis ca poate fi eliberat inainte de finalizarea pedepsei.

- Valentina Pelinel este in culmea fericirii de mai bine de o saptamana, de cand sotul sau, Cristi Borcea, a fost eliberat din inchisoare. El a fost condamnat in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanța.