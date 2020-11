Stiri pe aceeasi tema

- Pentru multi, ei traiesc o iubire neconventionala, care a demonstrat ca sentimentele nu tin cont de sanctiuni sociale si nici de gura lumii. Iata care este povestea lor in propriile cuvinte.

- Valentina Pelinel a dezvaluit pentru prima oara cum a ramasinsarcinata. Vedeta și Cristi Borcea au o casnicie așa cum și-au dorit și treicopii minunați. Fostul model a declarat in exclusivitate pentru Ok Magazine caa apelat la fertilizarea in vitro pentru a putea sa ramana insarcinata. „Da, o sa spun…

- Ceva mai bine de 40% dintre locuințele existente in Romania se incalzesc cu combustibil solid, lemne și carbune, utilizand sobe cu randament scazut, se arata in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050. Daca…

- Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, a transmis un mesaj urmaritorilor ei de pe Instagram, in contextul epidemiologic din Romania. „Amintindu-mi de acele zile in care eram liberi și sperand ca totul va fi la fel in scurt timp. Intre timp, stați in siguranța", a scris Valentina pe contul de Instagram.…

- Craiova a intrat deja in scenariul roșu. Masca a devenit obligatorie in toate spațiile publice deschise, excepții facand copiii cu varsta sub 5 ani, iar elevii vor invața exclusiv online. Totodata, restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacol și salile de jocuri de noroc se inchid.…

- Cristi Borcea a povestit Libertatea ca și-a luat vacanța de la business, intrucat i-au sosit din SUA și ultimii trei copiii, Melissa, Alex și Gloria pe care nu i-a mai vazut de la Craciunul 2019, din cauza pandemiei de coronavirus, și vrea sa-și petreaca timpul cu ei pana in noiembrie, cand se vor intoarce…

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a declarat la Digi24 ca "este momentul in care sistemul de sanatate trebuie sa regandeasca modul in care ofera asistența pacientului COVID", dupa ce Romania a depașit pragul critic de 2.000 de imbolnaviri in 24 de ore.

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica au o misiun destul de dificila pentru ca treuie sa efectueze o ancheta epidemiologica de amploare in conditiile in care cei 108 muncitori indieni au intrat in contact cu foarte multe persoane. Acestia frecventau aceleasi magazine, farmacii si terase…