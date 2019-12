Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea și-a surprins sotia cu o escapada romantica in„orasul iubirii', de ziua ei. Pe 8decembrie, Valentina Pelinel implineste 39 de ani, iar unul dintre cadourile pecare le-a primit deja, in avans, din partea sotului ei, este o vacanta inFlorenta. Astazi, in jurul pranzului, Valentina si Cristi…

- Recent iesit din situatia dramatica prin care a trecut, Cristi Borcea vrea sa recupereze timpul pierdut si se dedica din ce in ce mai mult familiei, dar mai ales sotiei lui, Valentina Pelinel, careia i-a pregatit o surpriza de proportii.

- Cristi Borcea a parasit Penitenciarul Jilava, unde era incarcerat din luna februarie in dosarul retrocedprilor ilegale, iar acum și-a regasit liniștea sufleteasca in familie, alaturi de Valentina Pelinel și de copii. Libertatea ii priește din plin fostului actionar al lui Dinamo, cu atat mai…

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea au aparut pentru prima data la un eveniment monden, dupa eliberarea din inchisoare a fostului sef al lui Dinamo. Cei doi au radiat de fericire si au intors toate privirile.

- Valentina Pelinel, in al noualea cer. Tablou complet de familie Cristi Borcea a fost eliberat conditionat din arest dupa aproape un an petrecut dupa gratii, in urma dosarului Retrocedarilor terenurilor din Constanta. El a fost asteptat acasa de Valentina Pelinel, micutul Milan, dar si gemenele Indira…

- Cristi Borcea (49 de ani) a fost eliberat din inchisoare miercuri, iar soția lui, Valentina Pelinel (38 de ani), a postat pe Facebook prima imagine cu el și cei trei copii pe care ii au impreuna. Dupa 9 luni petrecute in spatele gratiilor, fostul finanțator al lui Dinamo va executa restul pedepsei…

- Valentina Pelinel a devenit mama pentru a doua oara, pe 1 martie, cand a adus pe lume doua fetițe superbe, Indira și Rania. Soția lui Cristi Borcea a publicat abia acum o imagine, in care apare alaturi de gemene și baiețelul ei, Milan. „Familia inseamna totul pentru mine, iar alaturi de ei sunt cel…