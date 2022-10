Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea, care are 52 de ani, a fost mereu apreciat de femei datorita aparițiilor lui. Soțul Valentinei Pelinel a acordat o importanța mare aspectului sau, dupa cum a și recunoscut in diverse interviuri. Acum, pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ce ritualuri de ingrijire are alaturi de soțul…

- Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt impreuna de zece ani și au trei copii. Insa, relația lor a trebuit sa treaca testul gurilor rele. Cei doi au decis sa iși separe bunurile inainte de casatorie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Valentina Pelinel a vorbit despre casnicia cu Cristi Borcea. Cum reușesc cei doi soți sa se imparta intre viața de cuplu și copii. Reușesc sau nu sa se bucure de cateva momente libere impreuna sau nu? Soția afaceristului a dezvaluit totul.

- Tenismena Simona Halep a divorțat in aceasta saptamana de soțul sau, Toni Iuruc, cu care a fost in casatorie mai puțin de un an. Cei doi au semnat și actele, iar la ieșirea de la notar, ambii au afișat zambete. Toni Iuric a facut chiar și o gluma. „Eliminarea din turul intai de la US Open”, a spus acesta.

- Informația ca Simona Halep ar urma sa divorțeze de Toni Iuruc, barbatul cu care s-a casatorit in urma cu aproape un an de zile, ține prima pagina. S-a vehiculat ideea ca cei doi ar urma sa oficializeze desparțirea la notar. Pana la acest moment, Simona nu a facut declarații publice pe acest subiect…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea traiesc o poveste de dragoste de mulți ani. Cei doi au trecut prin multe incercari ale vieții, dar au continuat sa lupte impreuna, in ciuda gurilor rele. Cei doi iși planifica destul de des vacanțe, insa de aceasta data au ales sa plece singuri intr-un loc superb.

- Fosta prezentatoare tv de la Antena Stars, Nasrin Ameri, considera ca nunta ideala este cea la care invitații petrec ore bune pe ringul de dans. Acesta este și motivul pentru care a apelat la artiști cunoscuți. Artiștii vor asigura atmosfera la acest eveniment unic din viața sa. Vedeta spune ca a refuzat…