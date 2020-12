Stiri pe aceeasi tema

- Daiana Anghel, momente grele. Soțul ei a facut infarct! Daiana Anghel are parte de un final de an nu tocmai placut. Soțul vedetei, Sorin Gonțea, a suferit zilele trecute un infarct. Anunțul a fost facut chiar de Daiana Anghel pe contul ei de Instagram, cont urmarit de aproape 200.000 de oameni. Vezi…

- Valentina Pelinel a dezvaluit pentru prima oara cum a ramasinsarcinata. Vedeta și Cristi Borcea au o casnicie așa cum și-au dorit și treicopii minunați. Fostul model a declarat in exclusivitate pentru Ok Magazine caa apelat la fertilizarea in vitro pentru a putea sa ramana insarcinata. „Da, o sa spun…

- Olimpia Melinte, actrița din „Vlad”, este insarcinata pentru a doua oara. Interpreta Elizei Dragomir a implinit 34 de ani și traiește cele mai frumoase clipe, de cand a aflat ca va deveni din nou mama. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși etaleaza mandra sarcina avansata. „A…

- Raluca Zenga a postat primul mesaj dupa desparțirea de soțul ei, Walter Zenga, cu ocazia aniversarii sale de naștere. Fosta soție a fotbalistului, care a implinit 39 de ani, a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram. „Aniversare din acest an plin de provocari, inevitabila ca trecerea anotimpurilor,…

- Promovarea de produse pe Instagram poate fi o afacere profitabila. Vedetele știu cel mai bine acest lucru, de vreme ce obțin sume colosale din postarile de pe rețelele de socializare. Cel mai recent top arata ca vedeta de pe primul loc caștiga peste 1 milion de dolari pe o singura postare.

- Gigi Hadid și Zayn Malik au devenit parinți. Cei doi sunt in culmea fericirii și au postat deja pe rețelele de socializare prima imagine cu fetița lor. Gigi Hadid (25 de ani) și iubitul sau, Zayn Malik (27 de ani), au devenit parinții unei fetițe in urma cu cateva zile. Anunțul ca micuța a venit pe…

- Mirela Vaida și soțul ei au implinit 11 ani de casnicie, așa ca au sarbatorit alaturi de prieteni și familie. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a dezvaluit fanilor ce cadou a primit din partea lui Alexandru. Cei doi au impreuna trei copii și o casnicie discreta. „Astazi implinim…

- Rodica Miron are motive mari de fericire. Vedeta a implinit un an de casnicie alaturi de soțul sau, iar petrecerea aniversara a fost una de senzație, cu aranjamente florale de lux și muzica aleasa.