Stiri pe aceeasi tema

- O mama a carei fata de 14 ani a fost ucisa accidental de un glonț tras de polițiștii din Los Angeles spune ca fiica ei „a murit in brațele mele”. Valentina Orellana-Peralta se afla cu mama ei intr-un magazin de haine pe 23 decembrie, cand un ofițer a deschis focul asupra unui suspect. Glonțul a trecut…

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost impușcata mortal, in aceasta dimineața, in fața unui magazin din Vanju Mare. Prin apelul 112, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat despre faptul ca, in centrul orașului Vanju Mare, in fața unui magazin, un barbat, de aproximativ 70 de ani,…

- Un barbat si-a impuscat fost sotie, joi, in plina strada, in localitatea Vanju Mare, judetul Mehedinti, dupa care a incercat sa se sinucida. Femeia a murit, iar polițiștii fac cercetari in acest caz, au transmis reprezentanții IPJ Mehedinți.Incidentul a avut loc, azi, in localitatea Vanju Mare, judetul…

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost impuscata mortal, joi dimineata, 23 decembrie 2021, in fata unui magazin din Vanju Mare, judetul Mehedinti.Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti a fost sesizat despre faptul ca, in centrul orasului Vanju Mare, in fata unui magazin, un barbat, de aproximativ…

- Misiunea Sociala Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a lansat luni Campania de Craciun „In brațele mamei”, care strange fonduri pentru susținerea mamelor asistate prin programul cu același nume al organizației. Anul acesta, obiectivul campaniei este crearea primei creșe sociale a Misiunii Diaconia,…

- Jacqueline Avant, soția filantropului și producatorului de film Clarence Avant, a fost gasita decedata in propria locuința, dupa ce a fost impușcata intr-un jaf. Avea 81 de ani. Citand o sursa anonima, Times raporteaza ca suspecții au impușcat și un agent de securitate de pe proprietate. Departamentul…

- Tragedie de proporții in Italia! O copila de doar 15 ani a decedat, dupa ce a fost impușcata mortal in piept de catre fratele ei mai mic. Incidentul a avut loc in localitatea italiana San Felice del Benaco, din apropiere de granița cu Elveția. Iata cum s-a intamplat totul și ce rol a avut tatal lor…

- O mama a doi copii a fost lovita mortal de un camion in timp ce traversa strada, in Australia. Din nefericire, femeia nu a mai avut nicio șansa la viața, in ciuda eforturilor medicilor. Incidentul nefericit a avut loc in Sydney. Valentina lucra de mai mulți ani in televiziune, iar toata lumea o descria…