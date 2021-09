Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania de curierat DPD Romania a fost tinta unui atac de tip phishing miercuri, 18 august. Mai multi clienti au primit un mesaj prin e-mail, expediat de la o adresa fara vreo legatura cu „@dpd.ro”, prin care erau indemnati sa isi modifice datele livrarii accesand un link-capcana”, anunta compania.…

- Gabriela Cristea are probleme mari cu banii. Ce a pațit vedeta, pentru un credit vechi, neplatit de 18 ani. Gabriela Cristea, probleme din cauza banilor In urma cu aproape doua decenii, vedeta TV, Gabriela Cristea, și-a luat un credit de la banca pe care a „uitat” sa-l achite. Deși credea ca va scapa…

- 70 de concedieri la Colterm și reeșalonarea datoriilor la gaz. Cu asta spera municipalitatea sa salveze compania de termoficare a orașului. Dominic Fritz și conducerea E-On Energie Romania au ajuns la un acord de reeșalonare pe o perioada de 30 de luni a unor datorii ale Colterm in valoare de 51,5 milioane…

- O societate care a activat in mass media locala este executata silit de Primaria Turda, pentru datorii consistente la bugetul local. Jurnal Concept Media SRL a fost deținuta de Gabriela Caruța (80%)... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tenismanul elvetian Roger Federer (9 ATP) a anuntat marti seara, pe contul sau de Twitter, ca nu va mai participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), din cauza unei accidentari la genunchi, scrie Reuters. Federer, care implineste 40 de ani luna viitoare, a suferit doua…

- Singuri și vulnerabili, mai mulți batrani din Capitala s-au trezit executați silit peste noapte, in urma unei scheme care aduce a inșelaciune, deși este acoperita legal. Convinși cu o poveste impresionanta, și o masa calda, varstnicii au semnat imprumuturi, pentru altii, la casele de ajutor reciproc.…

- Candidatul la funcția de deputat pe lista Platformei Demnitate și Adevar, Vasile Nastase declara ca organul electoral nu se poate ascunde sub pretextul ca are nevoie de 35 de zile pentru a organiza secții de vot suplimentare in diaspora. „Este hotararea Curții de Apel și aceasta trebuie executata”,…

- Echipa Frantei nu va mai putea conta la turneul final al EURO 2020 pe atacantul Ousmane Dembele, din cauza unei accidentari la genunchi, suferita sambata la meciul contra Ungariei (1-1) din grupa F, a anuntat luni Federatia franceza de fotbal (FFF), citata de EFE. Jucatorul lui FC Barcelona…