Stiri pe aceeasi tema

- Deputata Valentina Buliga spune ca nu va uita niciodata decizia pe care a luat-o in anul 1996 de a se implica in politica. Fiind martor al unor procese politice și sociale majore, aceasta dorința o avea deja de mai mult timp.

- Este sezonul vacantelor, iar printre turisti se afla inclusiv gravide care aleg sa calatoreasca peste hotare cu masina. In functie de numarul lunilor de sarcina si de indicatiile medicului, este bine ca acestea sa tina cont de anumiti factori care le pot transforma calatoria intr-o experienta placuta.

- Fostul deputat independent Remus Cernea a facut un anunț drastic. Politicianul urmeaza sa plece din țara, iar decizia pare sa fie definitiva. Din noua lui casa, activistul promite sa continue sa lupte pentru valorile in care crede, dar și pentru Romania, deși n știe inca daca se va mai intoarce in țara…

- "Romania devine un stat al infractorilor, un stat in care furtul si evaziunea fiscala sunt incurajate prin politica oficiala penala a statului roman. Daca furi bani publici sau orice fel de bani si faci evaziune fiscala si spalare de bani nu mai poti fi arestat preventiv. In momentul in care autoritatile…

- Senatorul Daniel Zamfir pleaca din PNL: ”Drumul meu in partid se opreste aici”, a scris parlamentarul liberal, pe pagina de Facebook. Zamfir fusese deja dat afara din partid, pe 28 martie, de catre Biroul Executiv al PNL, insa demiterea trebuia sa fie validata de un for superior, Consiliul Național.…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca recentele plecari din PSD sunt acte de tradare, indiferent de explicatiile oferite de cei care au avut o astfel de optiune. Razvan Popa reaminteste ca cei care au adoptat astfel de atitudini, in trecutul Partidului Social Democrat, si-au incheiat carierele…

- Vicepresedintele PSD, Paul Stanescu, susține ca cei care au ales sa plece la partidul lui Victor Ponta sunt niște oportuniști care vor ieși pe ușa din spate a scenei politice și nu vor avea forța de a influența major politica de guvernare.

- Ministrul de Interne Carmen Dan afirma, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la cei care pleaca din PSD la partidul lui Victor Ponta, carora li se adreseaza cu formula “doamnelor si domenilor tradatori”, ca acestia intorc spatele partidului si electoratului, ceea ce reprezinta un gest lipsit de…