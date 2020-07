Valentin Tătaru, economist ING Bank România: Estimăm o scădere economică de 5,5% în acest an pentru România ”Impactul exceptional al crizei generate de pandemia Covid-19 va avea efecte complexe in economie, atat pe termen scurt – prin contractia economica pe care o estimam la -5,5% in 2020 -, dar si pe termen mediu si lung, prin schimbarea comportamentului consumatorilor sub impactul evolutiei epidemiologice, respectiv a masurilor de combatere a acesteia. In acest sens, ne asteptam la o crestere a inclinatiei spre economisire, in linie cu ultimele cifre privind evolutia depozitelor populatiei care au atins noi maxime istorice in luna mai (cu 15,2% mai mult decat in aceeasi perioada din 2019). Avand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

