Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul ambasador al Statelor Unite in Rusia, John Sullivan, a promis sa poarte o lupta ”implacabila” impotriva oricarui amestec rus in alegerile americane si si-a afisat totodata vointa de dialog cu Moscova, relateaza AFP.

- Ion Gheorghe Maurer sustine ca doar Nicu Ceausescu este copilul rezultat din casnicia Elenei cu Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu ar fi avut ca amanta o indragita cantareata. Cine este cea despre care se spune ca s-a iubit cu dictatorul FOTO "Elena Ceaușescu, inainte de a se marita…

- Dupa ce colegii sai au luat pana acum doar avize favorabile, senatorul Florin Citu este primul liberal propus ca ministru care nu trece cu bine de audierea din comisiile de specialitate din Parlament. Dupa o audiere de peste doua ore, dominata de certuri si insulte, Citu a primit aviz negativ…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a amenintat sambata ca armata turca ii va "alunga pe teroristii" de la frontiera cu Siria daca militiile kurde siriene nu se vor retrage din aceasta zona in termenul stabilit prin acordul incheiat intre Ankara si Moscova, transmite AFP. "Daca teroristii nu…

- Detentia provizorie a cetateanului americano-britanic Paul Whelan, arestat la finalul lui decembrie in Rusia sub acuzatia de spionaj, a fost prelungita joi cu doua luni, pana pe 29 decembrie, a constatat un jurnalist al AFP. "Deciziile judiciare sunt luate mereu in favoarea Parchetului si a FSB", a…

- Sambata, 26 octombrie, la Bucuresti, va avea loc etapa finala din Campionatul National de Super Rally. Competitia se va desfasura pe un traseu special amenajat in zona Parcului Herastrau, pe soseaua Kiseleff. Accesul publicului la aceasta competitie va fi gratuit, informeaza agerpres.ro . Finala de…

- "Ceaușescu spunea mereu despre Matilda ca este o comoara naționala cu voce de privighetoare și ca trebuie ajutata. De fața cu Elena nu facea nici un fel de comentariu, pentru ca era foarte geloasa. De fapt, soția dictatorului știa ca Ceaușescu o simpatiza pe artista. De aceea nu a fost de acord ca…

- Kievul nu trebuie sa aiba incredere in Moscova, nici macar dupa schimbul de prizonieri de sambata, perceput ca un semn al unei potentiale destinderi intre cele doua parti, a avertizat marti regizorul ucrainean Oleg Sentov, unul dintre cei 35 de prizonieri eliberati de rusi.