Stiri pe aceeasi tema

- Probleme cu gelozia in casa Mireasa?! Deni, una dintre concurente a marturisit ca nu ar accepta ca partenerul ei, Viorel, sa mearga singur in club atunci cand vor ieși din concurs. Ce discuții a avut tanara cu celelalte concurente.

- Damaris și Sebaidin au avut parte de o noua discuție in casa Mireasa, la scurt timp de la decizia ca nu vor sa se mai cunoasca. Cei doi au vorbit despre relația lor de „prietenie” in preajma Gabrielei și lui Valentin.

- Lucrurile evolueaza frumos in casa Mireasa, iar concurenții se apropie din ce in ce mai mult unii de ceilalți. Ei bine, Valentin și Gabriela au avut parte de o intalnire romantica in afara casei Mireasa. Cei doi concurenți s-au bucurat de natura, iar Gabriela a recunoscut ca este foarte indragostita…

- Miruna de la Mireasa sezon 6 s-a suparat tare pe Valentin, despre care spune ca i-a zis ”Shhh” cand toți baieții erau pe hol. Aceasta l-a jignit și a spus mai multe lucruri despre cuplul Gabriela- Valentin.

- Gabriela e acuzata de fetele din casa Mireasa sezon 6 ca este foarte schimbata. Aceasta a incercat sa discute cu ele și sa le auda argumentele. La fel și Valentin, care nu dorește sa fie implicat in scandal.

- La 12 noaptea, s-a dat alarma in casa Mireasa sezon 6. Concurenții au avut la dispoziție cateva secunde pentru a alege casa in care vor petrece noaptea. In timp ce baieții s-au grabit sa mearga in casa fetelor, casa baieților a ramas doar pentru Valentin, Gabriela și George.

- Alina și Valentin formeaza unul dintre cuplurile de succes formate in reality show-ul Mireasa, iar relația lor pare sa fi inflorit dupa ieșirea din competiție. Cei doi sunt deja soț și soție, iar parinții fostului concurent se declara cuceriți de nora lor. Iata ce au declarat tinerii cu puțin timp in…

- Alina și Valentin, finaliștii sezonului 5 Mireasa, au ajuns in Republica Moldova, acasa la tanara. Cei doi proaspat casatotiți petrec timp impreuna cu cei dragi, iar Valentin a publicat un videoclip in care se observa ca el și soția au fost intampinați cu drag de rudele Alinei.