- Doamna Flori a vorbit cu doamna Gica despre o posibila casatorie intre Valentin și Gabriela, dar și despre Marea Finala a show-ului matrimonial. Hai sa vezi ce au spus cei doi tineri, dupa ce au vazut imaginile cu mamele.

- Dupa o perioada in care relația lor parea ca evolueaza frumos, Gabriela și Valentin trec prin momente mai complicate. Totul a inceput de la un gest ce a fost interpretat ca apropiere fața de Viorel. Concurenta a discutat cu doamna Flori despre intreaga situație, fiind surprinsa neplacut de faptul ca…

- Gabriela și Valentin au trait momente de poveste la Paris. De ziua Antenei, pe 29 noiembrie 2022, in ediția speciala a show-ului Mireasa, fanii emisiunii au putut vedea cererea in casatorie și raspunsul mult așteptat al tinerei.

- In urma task-ului cabinei telefonice, care a avut loc in urma cu doar cateva zile, Gabriela și Valentin au caștigat o noapte romantica la hotel. Cei doi concurenți de la Mireasa au petrecut o noapte romantica la hotel și, dupa aceasta noapte, s-au apropiat unul de celalalt și mai mult ca inainte.

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mireasa-sezonul 6. Valentin și Gabriela au avut o discuție deschisa și au vorbit despre intamplarile petrecute la "Proba catușelor". Cei doi concurenți și-au negociat limitele relației și au marturisit felul in care ar trebui sa se comporte.

- Lucrurile evolueaza frumos in casa Mireasa, iar concurenții se apropie din ce in ce mai mult unii de ceilalți. Ei bine, Valentin și Gabriela au avut parte de o intalnire romantica in afara casei Mireasa. Cei doi concurenți s-au bucurat de natura, iar Gabriela a recunoscut ca este foarte indragostita…

- Fetele de la Mireasa sezon 6 susțin ca iubita lui Valentin, Gabriela, e falsa și ca in Turcia s-a comportat total diferit. Ba mai mult, Miruna și Raluca au afirmat ca aceasta a incercat sa flirteze cu un barbat din staff.

- La 12 noaptea, s-a dat alarma in casa Mireasa sezon 6. Concurenții au avut la dispoziție cateva secunde pentru a alege casa in care vor petrece noaptea. In timp ce baieții s-au grabit sa mearga in casa fetelor, casa baieților a ramas doar pentru Valentin, Gabriela și George.