Stiri pe aceeasi tema

- Finala de la Mireasa - Capriciile Iubirii este tot mai aproape, astfel ca fiecare concurent și fiecare cuplu se gandește deja la cea mai frumoasa zi din viața lor, și anume cand iși unesc destinele. Ei bine și Alina cu Valentin pun totul la cale pentru momentul magic, deși inca nu au rezolvat problema…

- Alina și Valentin se bucura de o frumoasa poveste de dragoste, iar in ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubrii au pus la punct cateva detalii cu privire la eveniment. Ce au discutat cei doi indragostiți.

- Fiul lui Silviu Prigoana, Silvius, a pașit in fața altarului alaturi de jumatatea sa, Georgiana. Petrecerea a avut loc la un hotel de lux din Capitala, iar de la eveniment nu a putut lipsi socrul mare. Baiatul lui Silviu Prigoana s-a casatorit cu Georgiana dupa aproximativ doi ani de relație. Mirii…

- Omar Arnaout, mai pregatit ca niciodata sa iși intre in rolul de tata, la varsta de doar 21 de ani. Artistul se declara extrem de indragostit și a marturisit ca este pentru prima data cand iubește cu adevarat, astfel ca pana la aceasta varsta s-a axat foarte mult pe cariera. In exclusivitate pentru…

- Betty, fiica lui Florin Salam, a facut primele declarații despre nunta tatalui ei cu Roxana Dobre, care va avea loc pe 1 iunie, la malul marii. Artista așteapta cu nerabdare evenimentul, care se va desfașura in compania familiei și prietenilor.„Atat timp cat ei sunt fericiti, asta conteaza cel mai mult.…

- Vladuța Lupau a vorbit despre botezul fiului sau, dra și despre petrecerea de nunta pe care a tot amanat-o in ultimul timp. Ea și soțul ei și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu in anul 2019, dar din cauza pandemiei petrecerea de dupa nu a mai avut loc. Acum, a dezvalui cum se va desfașura totul…

- Astazi, 19 mai, este o zi mare pentru Nicole Cherry. Artista se casatorește civil cu Florin Popa și tot astazi o vor boteza și pe fetița lor, Anastasia. Nicole Cherry va spune astazi DA in fața ofițerului starii civile, apoi o va creștina pe micuța Anastasia. Tanara artista a inceput inca de dimineața…

- Ieri a avut loc petrecerea de nunta a fiicei lui Anghel Iordanescu. Maria și partenerul sau de viața s-au casatorit religios. Iata imagini din locația de lux unde aceștia s-au distrat pana dimineața in compania prietenilor lor.