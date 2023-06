Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a 13-a ediție de la Te cunosc de undeva, CRBL și Radu Țibulca au umplut scena de energie, iar cei doi s-au transformat in Eminem și au interpretat piesa "The real slim shady". Iata ce au marturisit jurații la adresa celor doi concurenți!

- ADDA și Radu Bucalae, spectacol la superlativ pe scena din finala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Cei doi concurenți s-au transformat in Harry Styles și au interpretat piesa „As It Was”. Jurații au fost impresionați de prestația lor.

- Adda și Radu Bucalae au impresionat pe toata lumea cu momentul de la Te cunosc de undeva. Cei doi s-au transformat in Stromae și au interpretat piesa "Papaoutai", avand versuri foarte emoționante.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au primit numai laude din partea juraților, dupa ce s-au transformat in Marylin Monroe. Provocarea cea mai mare a fost pentru artist, asta pentru ca a trebuit sa intre cat mai bine in pielea personajului.

- In aceasta seara la emisiune, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva. Jurații au avut mai multe comentarii dupa show-ul pe care cei doi artiști l-au facut. Iata in cine s-au transformat in aceasta ediție!

- Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au transformat in Lady Gaga și au interpretat piesa „Poker Face”. Cei doi au reușit sa impresioneze jurații, dupa ce au facut un adevarat show pe scena de la Te cunosc de undeva.

- Valentin și Codruța Sanfira sunt unul dintre cuplurile care fac senzație in acest sezon la Te cunosc de undeva. Cei doi fac spectacol pe scena in fiecare ediție, insa pentru acest lucru sunt nevoiți sa recurga la sacrificii uriașe. De exemplu, cantarețul a fost nevoit sa se epileze pe corp.

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.