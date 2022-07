Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5 trec printr-o perioada neplacuta și sunt la un pas de desparțire. Dupa ce mama fetei a intervenit telefonic, a venit randul doamnei Lapuștean sa le dea cateva sfaturi.

- Tensiune mult acumulata intre Alina și Valentin! Un teren propice pentru inevitabile contradicții! Vorbele aruncate de Valentin au durut-o pe Alina, care parea sa-i fi cerut o desparțire ina cel moment.

- Eveniment extrem de important in casa Mireasa – Capriciile Iubirii! A avut loc a doua cerere in casatorie. Valentin a facut pasul cel mare, nu a stat deloc pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe Alina. Cum s-a intamplat totul, dar si cum a reacționat concurenta.

- Discuțiile tensionate intre cei doi au pornit inca de la petrecere. Valentin a rugat-o pe iubita sa sa stea de vorba cu el și sa-l ințeleaga mai bine. Niciunul dintre ei nu a ințeles insa de la ce a pornit totul.

- Alina și Valentin au petrecut o noapte la hotel, moment bun pentru niște discuții. Aceștia au stabilit niște condiții pentru relația lor, dar se pare ca discuția lor le-a cam dat batai de cap celor din redacție. Cei doi au vorbit codat, a spus Gabriela Cristea, iar asta a facut-o sa ii ia puțin la rost.

- Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5 s-au certat și ințepat din cauza unei discuții despre logodna. Tanara a vrut sa știe daca el a mai simțit sa ceara vreo fosta iubita, iar Valentin s-a simțit certat.

- Certurile dese cu Alina l-au facut pe Valentin sa-și iasa din minți. Dupa ce ieri in emisia live Simona Gherghe i-a spus ca va primi avertisment pentru ca a ieșit pe poarta in timpului unui joc cu Alina, concurentul nu a ținut cont de vorbele spuse.

- Concurenții de la Mireasa au inceput deja sa se gandeasca serios la casatorie, iar unii deja au inceput sa puna la punct cele necesare pentru cererea in casatorie. Perneș și Valentin au fost deja curprinși de emoții cu gandul la marele eveniment și nu numai.