Stiri pe aceeasi tema

- E doliu la cel mai inalt nivel al Bisericii Ortodoxe din lume. Patriarhul Serbiei Irineu s-a stins din viata din cauza infecției cu coronavirus. Anuntul trist l-a facut chiar președintele Aleksandar Vucic pe contul sau oficial de Instagram. Patriarhul Serbiei avea 90 de ani și a fost o figura cu o puternica…

- Ziarul Unirea DOLIU in lumea teatrului. Actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viața marți seara, la 87 de ani Actrita Draga Olteanu Matei a ajuns vinerea trecuta, in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sf. Spiridon” din municipiul Iasi, dupa ce a suferit o hemoragie digestiva.…

- Zi neagra pentru Viviana Sposub! Frumoasa vedeta este in doliu, dupa ce o persoana draga din viața ei s-a stins din viața. Iubita lui George Burcea este in stare de șoc de cand a aflat vestea cumplita!

- Lacrimi și suspine pentru familia Gabrielei Firea! Fostul primar al Capitalei este in doliu, dupa ce a pierdut una dintre cele mai dragi persoane pentru ea! Despre cine este vorba? Este ingenuncheata de durere!

- John Travolta este in doliu. Dupa pierderea soției sale, Kelly Preston, starul trece din nou prin momente extrem de grele. Sam Travolta, nepotul actorului s-a stins din viața la 52 de ani. Informația a fost facuta publica in aceasta saptamana deși acesta a murit in urma cu o luna. Familia actorului…

- Vești triste vin astazi din lumea muzicii tradiționale maramureșene. Unul dintre cei mai cunoscuți vioriști din Maramureș, Vaile Barani, s-a stins din viața in cursul nopții trecute. Se pare ca acesta se confrunta cu probleme de sanatate, insa nu intr-o forma grava, care sa ii provoace decesul. Familia,…

- Doliu in aviația romana. Valer Novac, unul dintre cei mai cunoscuți și buni piloți din Romania, a murit. ”Regele elicopteriștilor”, așa cum a fost intitulat, s-a stins din viața in urma unui cumplit accident de pe raza localitații orașului Mizil, județul Prahova.

- In anul 2009, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel i a acordat acad. Emilian Popescu Crucea Patriarhala.Academicianul roman Emilian Popescu s a stins din viata, la varsta de 92 de ani.Dupa cum se arata pe basilica.ro, cunoscutul profesor s a nascut pe 20 februarie 1928, in localitatea Orlesti, din…