- Andreea Moșneagu a fost votata de colegii ei și de public,pentru a parasi „Survivor Romania 2021”. Concurenta de la Razboinici esteaccidentata la picior și așteapta revenirea in Romania pentru a-și rezolvaproblemele de sanatate. Aceasta a acordat un interviu in care a vorbit șidespre nunta cu iubitul…

- Deși nici bine nu s-au casatorit, caci evenimentul a avut loc in urma cu cateva luni, iata ca frumoasa Codruța Filip este deja nemulțumita de Valentin Sanfira. Blonda ii reproșeaza cateva lucruri marunte artistului.

- Maria Iordanescu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre evenimentul momentului din lumea mondenitaților. Ieri, fratele sau, Andrei, s-a insurat cu iubita lui, Oana. Fiica antrenorului Anghel Iordanescu a recunoscut cate emoții s-au resimțit in ziua ferictului eveniment din familia vedetelor…

- Spynews.ro v-a prezentat astazi exclusivitatea momentului din showbiz! Gabi Badalau și Bianca Dragușanu urmeaza sa se casatoreasca, dar iata care sunt primele declarații ale afaceristului atunci cand a fost intrebat daca urmeaza sa o ia de nevasta pe vedeta!

- Desi isi pusese in gand sa nu mai aiba nicio relatie serioasa dupa ce a fost inselat de fosta sotie, Oana Mares, Augustin Viziru face primele declarații despre nunta. Ce a putut spune castigatorul Ferma 2020 despre mama fiicei sale a uimit pe toata lumea. Augustin Viziru, despre nunta cu iubita sa In…

- Lavinia Parva vorbește despre al doilea membru al familie Banica. Ce spune soția juratului de la X Factor despre un al doilea copil? Bruneta marturisește ca se simte extrem de implinita de cand a devenit mama. Ce spune Lavinia Parva despre cel de-al doilea copil? Lavinia Parva se descurca excelent in…

- Fiul Manuelei Harabor are 30 de ani și este bolnav de autism.Andrei și mama lui au o legatura speciala, se ințeleg perfect, insa, actrițarecunoaște ca nu i-a fost deloc ușor in perioada pandemiei, sa il țina pe baiatmai mult in casa, pentru a-l proteja de coronavirus. „Nimeni nu pare sa se fi gandit…

- Inna este una dintre cantarețele preferate de milioane de romani de pretudindeni, fiind un model demn de urmat pentru multe femei. Hiturile ei sunt ascultate și fredonate in intreaga lume, iar succesul pare sa o pandeasca la fiecare pas. In ciuda aparențelor care o urca pe un piedestal, Inna este o…