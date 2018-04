Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent roman a injunghiat doi tineri la Leeds, in Anglia si risca ani grei de inchisoare. Tanarul a fost arestat si un tribunal va stabili pentru ce infractiuni va fi judecat. Tanarul a atacat, sambata noaptea, cu un cutit doi tineri englezi. Prima sa victima, un barbat de 24 de ani,…

- Sansa pentru aproape 200 de tineri din Gorj si Dolj! Pot prinde un loc de munca in cadrul Complexului Energetic Oltenia, daca opteaza pentru invatamantul dual. CE Oltenia va sprijini 180 de elevi in anul scolar urmator. Cu to...

- Ministerul Educatiei Nationale a majorat, prin ordin de ministru, bursele studentilor doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat finantate de la bugetul de stat, la 1.550 de lei pentru studentii doctoranzi din anii I si II si la 1.800 de lei pentru cei din anii III si IV. „Ministrul…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 93 voturi pentru, 158 contra si o abtinere, motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL si intitulata “Educati Romania, nu o pesedizati!”, in care cereau demiterea ministrului Valentin Popa. Motiunea a fost dezbatuta in sedinta de luni iar votul s-a…

- Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca in localitate, s-a produs un eveniment rutier, soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari a reiesit ca un barbat de 43 ani a condus un autoturism pe strada Aleea Capitan Gheorghe Decuseara…

- Protest al profesorilor la Ministerul Educației. Zeci de dascali au ieșit in strada, joi, nemulțumiți pentru ca nu și-au primit salariile la timp, de doua luni consecutiv. Sindicaliștii din cadrul Federației Sindicale din Invațamantul Liber amenința cu greva generala in cazul in care Ministerul Educației…

- Validarea lui Valentin Popa in fruntea Ministerului Educației a declanșat reacții in mediul academic. Rectorul Universitații București, Mircea Dumitru, a demisionat din CNATDCU in semn de protest.

- La acest sfarsit de saptamana, un echipaj de Jandarmerie aflat intr-o actiune de patrulare in municipiul Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu B-dul Decebal, a surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii…