- Tribunalul Bucuresti a suspendat joi Planurile Urbanistice Zonale ale sectoarelor 2, 4 si 5, a declarat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Din cauza asta am avut o densificare exagerata in Bucuresti si o scadere a calitatii de locuire”, a mai spus edilul general.

- „Tribunalul Bucuresti a suspendat ieri PUZ-urile sectoarelor 2, 4 si 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu au fost anulate definitiv de instanta. Reamintesc ca anterior Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 si PUZ Sector 6. Ce sunt PUZ-urile de sector? De ani de zile, dezvoltarea urbana a Bucurestiului…

- "Frig și mizerie cum este de un an și jumatate in București nu a fost niciodata, in ultimii 5 ani! In plus, toate investițiile mari sunt oprite, inclusiv una care putea sa “duduie”. Și aceasta este blocata, pe langa pasajul Doamna Ghica, Prelungirea Ghencea, Ciurel sau blocurile sociale. Sunt in pericol…

- Tribunalul București il obliga pe Nicușor Dan sa plateasca peste 317.000 de euro despagubiri unui investitor care așteapta de aproape un an un document semnat de primarul general. Este vorba despre blocarea avizului pentru taierea a doi copaci. Nicușor Dan trebuie sa achite personal daunele, nu din…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat solicitarea ca autoritatile nationale sa ajute primariile in subventionarea pretului la termoficare, dar si propunerea ca bucurestenii sa suporte un pret de 280 de lei pentru gigacalorie. Precizarile au fost facute in debutul sedintei Consiliului…

- Șoferii STB care au ignorat greva și au ieșit sambata dimineața pe traseu au avut parte de momente de panica, dupa ce s-au trezit cu mesaje de amenințare. De asemenea, unul dintre ei s-a trezit cu geamurile de la autobuz sparte. Imagini cu incidentele au fost postate azi pe un grup de Facebook. Greva…

- Negocierile dintre sindicaliștii de la Serviciul de Transport București (STB) și primarul Capitalei, Nicușor Dan, au eșuat. Ambele parți și-au adus reproșuri reciproce, iar bucureștenii sunt cei care sufera cel mai mult, pentru ca greva de la STB continua și sambata. STB și primarul general al Capitalei,…

- Liderul grupului PSD din Consiliul General, Aurelian Badulescu, apreciaza ca primarul Capitalei, Nicusor Dan, este 'singurul vinovat' pentru situatia in care se afla Bucurestiul din punct de vedere al traficului si al lipsei de caldura. "Nicusor acuza pe toata lumea, cand s-ar putea ca el sa fie…