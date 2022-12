Stiri pe aceeasi tema

- Kazuyoshi Miura nu poate fi oprit. Atacantul japonez este fabulos si la 55 de ani! Ajuns in liga a 4-a dupa 17 ani in care a jucat pentru Yokohama, fotbalistul legendar a reusit un nou gol. „Regele Kazu” a inscris in meciul dintre echipa lui Suzuka Point Getters si Osaka, in etapa a 29-a din […] The…

- Parma, echipa la care evolueaza romanii Dennis Man si Valentin Mihaila, s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, miercuri, dupa ce a invins pe teren propriu formatia Bari cu scorul de 1-0, potrivit Agerpres.Soarta partidei dintre cele doua formatii de liga secunda a fost decisa…

- Dennis Man (24 de ani) s-a accidentat și va lipsi pentru Parma in meciul din etapa viitoare cu Reggina (sambata, ora 15:00), duel contand pentru runda #9 din Serie B. Anunțul a fost facut de antrenorul „cruciaților”, Fabio Pecchia, care nu a oferit detalii suplimentare: „N-a revenit niciun jucator accidentat.…

- Ioan Ovidiu Sabau ii „spulbera” visul lui Dennis Man, care a ajuns pe lista marelui AC Milan. Fostul international este de parere ca fotbalistul lui Parma nu poate face fața la campioana Italiei. Dennis Man poate imbraca in scurt timp tricoul lui AC Milan. Paolo Maldini il urmareste cu mare interes,…

- Dennis Man ar putea ajunge in iarna din nou in Serie A. Jurnaliștii italieni scriu ca AC Milan este foarte interesata de internaționalul roman, urmarit cu mare atenție de antrenorul Stefano Pioli și directorul sportiv Paolo Maldini. Fotbalistul este titular la AC Parma și a marcat doua goluri in acest…

- Dennis Man a fost laudat in presa din Italia de catre antrenorul Parmei, dupa evolutiile foarte bune din startul sezonului de Serie B. Romanul a devenit jucator de baza la echipa sa, bifand toate cele sase partide scurse din liga secunda italiana. Dennis Man a fost convocat de Edi Iordanescu pentru…

- Dennis Man (24 de ani) a inscris un gol in Ascoli - Parma 1-3, la doar 11 minute dupa ce a fost introdus pe teren. Publicațiile locale i-au apreciat evoluția mijlocașului roman. Sambata dupa-amiaza, Dennis Man a ajuns la golul numarul 2 in acest sezon de Serie B. Romanul a fost aruncat in lupta in minutul…

- Valentin Mihaila (23 de ani), extrema celor de la Parma, s-a accidentat in meciul de azi al echipei sale impotriva celor de la Ternana. Lovitura teribila pentru Mihaila. Cel mai in forma jucator al Parmei in acest sezon, s-a accidentat in minutul 12 al meciului de pe teren propriu cu Ternana. Internaționalul…