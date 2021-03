Valentin Mihăilă: „Mi-am dat seama că nu este timp în fotbal“ Valentin Mihaila, jucatorul – surpriza din meciul Romania – Macedonia de Nord 3-2, s-a declarat incantat de faptul ca a putut sa-și ajute echipa cu gol chiar in meciul de debut. „Sunt bucuros ca am reusit sa marchez la debut, dar sunt mai bucuros pentru cele trei puncte. Am intrat cu atitudine si determinare, cum am facut-o si in Italia. Mi-am dat seama ca nu exista timp in fotbal. Este acum ori niciodata! De asta mi-am schimbat atitudinea. Sunt o fire energica si pozitiva si imi place sa rad mereu. Banuiam ca o sa vina la meci Mirel Radoi. Pentru ca nu ne-a trimis nici un video inainte de meciul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

