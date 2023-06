Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia – Romania 2-2 | Edi Iordanescu a fost euforic dupa nebunia de la Lucerna. Elvetia a condus cu 2-0 pana in minutul 89. Atunci, Valentin Mihaila a marcat o dubla de senzatie. Selectionerul nationalei Romaniei a fost extrem de fericit dupa minunea din Elvetia. Iordanescu a laudat faptul ca elevii…

- Elveția - Romania 2-2. Andrei Burca, fundașul primei reprezentative, a comentat finalul incredibil de la Lucerna, cu „tricolorii” obținand in-extremis un punct dupa „dubla” lui Valentin Mihaila. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo 2-1 și Israel - Andorra 2-1. „Tricolorii” ocupa in acest…

- Romania a facut 2-2 la Lucerna, deși era ingropata in minutul 89. Dubla lui Mihaila nascuta din nimic poate transforma viitorul acestei naționale care a fost fricoasa, dar care n-a murit cand au vrut ziariștii Ce urmeaza este cronica scrisa de reporterul Gazetei și incheiata in minutul 85. Doar ca fotbalul…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a disputat in aceasta seara meciul din etapa a treia din grupa I a preliminariilor Campionatului European dn 2024, intalnind in deplasare Elvetia. S au intalnit primele doua clasate inaintea partidei, Elvetia locul 1, cu punctaj maxim si Romania locul 2, la doua…

- Convocare de urgenta inainte de Elvetia – Romania. Valentin Ticu, fundasul celor de la Petrolul Ploiesti, a fost convocat de urgenta la echipa nationala pentru meciul cu Elvetia de luni seara. Mario Camora s-a accidentat in meciul cu Kosovo, iar Edi Iordanescu a decis sa aduca intariri pe postul de…

- Edi Iordanescu face eforturi pentru a pregati cat mai bine duelurile cu Kosovo și Elveția din preliminariile Euro 2024, iar duminica dimineața, naționala Romaniei a jucat un amical cu o echipa din Liga 2. „Tricolorii” au avut parte de un test surpriza și s-au duelat cu Arsenal Tunari.Vineri, 16 iunie,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a prefațat, intr-un interviu acordat FRF TV, duelurile primei reprezentative din luna iunie, din preliminariile EURO 2024 . Selecționerul a explicat ca nu si-a propus un numar de puncte in cele doua partide, insa isi doreste ca…

- Dennis Man a marcat in meciul Andorra - Romania, incheiat 0-2, in primul meci din preliminariile EURO 2024. Jucatorul de 24 de ani sta bine și pe plan personal. Man are o relație de lunga durata cu Alexandra Ionela Grigorița, fosta Miss Arad. Dennis și Alexandra se iubesc de mai bine de 7 ani. Modelul…