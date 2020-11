Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Barbu Mateescu spune ca aceasta campanie electorala pentru alegerile parlamentare, care se va desfasura tot in conditii atipice, data fiind evolutia pandemiei in Europa si in Romania, va influenta temele abordate de fortele politice, pozitionarea lor fiind previzibila, in functie de masurile…

- Laura Ghibu, medic de origine romana stabilit de mulți ani in Suedia, a reacționat impotriva vocilor din spațiul public din țara noastra care se opun masurilor de restricție impuse in Romania. Aceasta subliniaza ca “modelul suedez” de lupta cu pandemia nu poate fi aplicat oriunde, ca au fost restricții…

- Dezvoltat de divizia Ford Performance, noul Puma ST are in dotare un motor de 200 CP și poate ajunge la 100 km/h in 6,7 secunde. La uzina de automobile din Craiova a fost prezentat astazi cel mai puternic SUV produs vreodata de aceasta unitate de producție. Noul Ford Puma ST nu este doar cel mai sportiv…

- Florin Cîțu se întreaba în contextul eventualei majorari a pensiilor cu 40% dorite de PSD, într-o discuție la rfi.ro ”de unde atâta tupeu și atâta cinism? Au încercat sa arunce România în aer ani de zile, i-am oprit și vad ca tot nu se potolesc…

- Orban afirma ca sistemul fiscal din Romania este competitiv și Guvernul nu are intentia sa il modifice Sistemul fiscal din Romania este unul competitiv, iar Guvernul nu are intentia sa-l modifice, a declarat luni premierul Ludovic Orban. "Obiectivul nostru este revenirea economică şi creşterea…

- Tanara Antonia nu vrea bani de la Guvern pentru cei trei de 10 obținuți la bacalaureat prin munca multa! Antonia vrea o "școala normala", o școala in care elevii țarii noastre sa nu mai invețe in saracie, nu vrea un sistem de invațamant "plin de momeli" care nu crește nivelul performanțelor. Antonia…

- Ministrul Muncii a afirmat ca noile taloane de pensii, cu sumele majorate dupa cum s-a stabilit in Guvern, au fost deja tiparite și urmeaza sa ajunga la pensionarii din Romania la timp. Violeta Alexandru roaga angajații responsabili cu livrarea banilor sa „ramana angajați serioși”.