- Moralitatea este o componenta a culturii care se schimba – nu intotdeauna in bine – ca urmare a modificarilor din sfera tehnologica, politica, sociala, familiala etc. Astfel, valorile morale din secolul XIX (perioada de avant a burgheziei) sunt diferite de valorile morale din secolul XX (perioada de…

- Mai mult de jumatate (51%) dintre liderii din domeniul fiscal si financiar se pregatesc pentru o intensificare a controalelor fiscale, dupa perioada de pauza pe durata pandemiei COVID-19, potrivit unui sondaj realizat de o companie de consultanta.EY a sondat opiniile a peste 2.100 de lideri din domeniul…

- Doi cercetatori israelieni, care au aflat despre o scrisoare veche de 500 de ani, a lui Vlad Țepeș, pastrata in Muzeul de Istorie din Sibiu, spera sa afle mai multe despre domnitorul care a alimentat fanteziile multor scriitori.

- Declarațiile razboinice ale Moscovei referitoare la Transnistria denota ca rușii nu mai cred in victoria in Ucraina astfel ca muta prin planul in Transnistria, anunțand astfel ca nu vor renunța la enclava lor din Republica Moldova, a explicat pentru Info Sud-Est istoricul Cosmin Popa, specialist in…

- Complexul de apartamente Vaias Aparts din Targu Neamț ofera servicii Premium de cazare intr-o locație ultracentrala. Situat aproape de natura, la poalele padurii de sub Cetatea Neamț, complexul este format din 8 apartamente utilate și mobilate dupa ultimele standarde (doua sunt inca in lucru, dar vor…

- Concursuri naționale și internaționale pentru elevi, organizate de LIT-UVT. Pentru perioada aprilie-iulie 2023, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a pregatit cinci concursuri naționale și doua internaționale, destinate elevilor pasionați de literatura…

- Seismul care a avut loc astazi in Turcia este catalogat de specialiști ca fiind unul puternic, urmat de zeci de replici. De-a lungul timpului, lumea a mai fost zguduita și de alte cutremure in care zeci de mii de oameni și-au pierdut viața. In istorie, a ramas seismul care s-a produs in Chile, in anii…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar International, Paul Hilbers, in cadrul discutiilor fiind analizata evolutia economiei Romaniei in contextul crizelor si provocarilor ultimilor ani. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis…