Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor ajustate in functie de variatiile sezoniere, PIB-ul SUA a crescut in ritm anual cu 2% in perioada aprilie-iunie 2019, fata de un avans de 3,1% in primele trei luni din acest an. Economistii se asteapta la o expansiune de 2% in trimestrele trei si patru din 2019. Cheltuielile…

- Bundesbank nu crede ca cea mai mare economie a Europei va intra in recesiune. "Daca economia scade, acest fapt nu reprezinta un motiv de ingrijorare” Banca Centrala a Germaniei nu este ingrijorata ca tara se indreapta spre recesiune, in pofida scaderii activitatii economice, se arata in raportul…

- La patru ani dupa ce Alexis Tsipras, "copilul rebel" al politicii europene, a castigat mandatul de premier al Greciei criticand dur politicile de austeritate cerute de institutiile internationale, economia greceasca este in revenire, in mod...

- ​Bloomberg semnaleaza faptul ca, în primele șase luni ale acestui an, țarile lumii au cumparat peste 370 de tone de aur, ducând cererea pentru metalul prețios la maximul ultimilor 3 ani. În acest context, prețul aurului a ajuns la maximul ultimilor 6 ani, scrie Radu Craciun pe blogul…

- Majoritatea economistilor se asteapta ca economia americana sa intre in recesiune in urmatorii doi ani, chiar daca sunt de parere ca data la care acest lucru se va intampla va fi amanata de actiunile adoptate de Rezerva Federala (Fed), arata rezultatele unui sondaj de opinie publicat luni, transmite…

- Economia globala e in criza. Economistii avertizeaza ca ne asteapta inca 20 de ani de productivitate scazuta, somaj ridicat si inegalitate crescatoare. Economia subreda alimenteaza nemultumirile oamenilor la adresa autoritatilor si da nastere la miscari extremiste pe tot globul. Dupa 200 de ani de…

- Banca Nationala din Moldova nu va putea acorda ajutor de urgenta sau lichiditati bancilor care sunt in proces de insolvabilitate. Cabinetul de ministri au avizat un proiect de lege care prevede aceste lucru si care urmeaza sa fie dezbatut in plenul Parlamentului.

- Banca Nationala a Romaniei urmareste cu mare atentie situatia bancilor pentru locuinte si incearca sa tina situatia sub control, a afirmat, luni, guvernatorul bancii centrale, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa. "Ne preocupa si pe noi aceasta chestiune. Este un program…