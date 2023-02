Stiri pe aceeasi tema

- Elefantul cel mare din camera, cel putin in economiile vestice, nu este recesiunea, ci datoria uriasa la care s-a ajuns, sustine Valentin Lazea, economist-sef la Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Deficitul contului curent al balanței de plați a fost de 26,57 miliarde euro in 2022, in creștere cu 52% fața de anul precedent, cand se ridica la 17,47 miliarde euro.In perioada ianuarie - decembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 6,14 miliarde euro, ingrijorator fiind avansul puternic…

- Testul de vedere al serii de joi, 2 februarie, cu ajutorul caruia poți sa testezi abilitațile cognitive ale creierului tau. Ești de parere ca ai ochi de vulturi? Te provocam sa identifici locul in care se afla cainele ascuns din imagine. Așa cum te-am obișnuit deja, ai la dispoziție un timp limitat,…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 7,13 miliarde euro, in primele 11 luni din 2021, la 143,71 miliarde euro, de la 136,58 miliarde euro la 31 decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Banca Nationala a Romaniei informeaza ca tara noastra nu se va confrunta cu o recesiune in acest an, chiar daca dezvoltarea economica va fi destul de scazuta. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a afirmat ca, in 2023, Romania va evita recesiunea, chiar daca se preconizeaza o crestere economica…

- Din 24 februarie, Banca Naționala a Ucrainei a tiparit grivne in valoare de aproape 11 miliarde de dolari, pentru a acoperi deficitul bugetului de stat și pentru a finanța programele militare și sociale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Instituțiile din afara SUA dețin aproximativ 65.000 de miliarde de dolari in datorii in afara bilanțurilor lor, prin intermediul instrumentelor derivate pe valuta, ceea ce face ca factorii de decizie la nivel mondial sa anticipeze urmatoarea criza financiara. Potrivit Bloomberg, care citeaza un document…

- Procesul de aducere a inflatiei la 2% venind de la un nivel ridicat va fi destul de dificil, daca nu imposibil, mai ales in conditiile unei preferinte a societatii pentru politicile inflationiste, sustine Valentin Lazea, economist-sef la Banca Nationala a Romaniei (BNR).