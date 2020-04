Bancile centrale au fost, deja, transformate in femeia de serviciu care face curatenie dupa petrecerea guvernelor si a statelor, pentru care nu a platit nimeni, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Valentin Lazea, economist-sef Banca Nationala a Romaniei (BNR).



