Ploile abundente din ultima perioada au ingreunat marcajele de la noua pista a aeroportului. In ciuda condițiilor meteo nefavorabile, proiectul este in grafic, iar procedura de autorizare de catre Autoritatea Aeronautica e in plina desfașurare. "Am fost azi la pista, alaturi de conducerea aeroportului – m-au impresionat calitatea lucrarilor, mobilizarea antreprenorului, precum și instalația de […]