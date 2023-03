Stiri pe aceeasi tema

- Paul și Roxana s-au cunoscut in casa Mireasa, iar de atunci au decis sa ramana impreuna. Doar ca, deși toata lumea credea ca sunt mai fericiți ca niciodata, cei doi au dat de ințeles ca ar exista ceva probleme intre ei.

- E oficial! Miruna și Cosmin de la Mireasa au divorțat astazi oficial, iar anunțul a fost transmis de fosta concurenta pe contul ei personal de Instagram. Cei doi au ales sa mearga pe drumuri separate dupa doar o luna de la casatorie, asta dupa ce Miruna a recunoscut ca l-a inșelat pe Cosmin cu Luța.

- Dupa o saptamana in care Mihai și Hatice s-au comportat ca un cuplu, așa cum a descris Simona Gherghe situația, a venit și mult așteptatul sarut. In ultimul minut al galei de vineri, 17 februarie 2023, Mihai și Hatice s-au sarutat.

- Gabriela a publicat mai multe imagini de Ziua Indragostiților pe rețelele sociale, dupa ce s-a zvonit ca s-a desparțit de Valentin. Deși fata nu a spus nimic clar, postarile ei au lasat loc de interpretare in randul susținatorilor.

- Gabriela și Valentin de la Mireasa s-au desparțit? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce fanii au observat ca fosta concurenta de la Mireasa - sezonul șase a șters fotografiile de cuplu, insa aceasta le-a adaugat la scurt timp, insa nu il urmarește pe Instagram.

- Pe grupurile Mireasa se discuta intens despre Valentin și Gabriela de la Mireasa sezon 6. Se pare ca de pe contul de Instagram al tinerei au disparut toate fotografiile de cuplu și nici nu il mai urmarește pe soțul sau.

- Valentin și Gabriela au fost finaliști in acest sezon in emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii. Cei doi soți au fost invitați in aceasta seara in platoul Xtra Night Show și au vorbit despre experiența traita in concurs, dar și despre planurile pe care le au pentru perioada urmatoare.

- Inceputul de an 2023 a adus ma multe modificari la nivel social in multe state europene. Printre aceste modificari, considerate a fi extrem de importante, sunt și deciziile luate de guvernul și președintele Franței. Conform unui comunicat, Emmanuel Macron a anunțat ca se mareste varsta de pensionare…