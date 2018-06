Stiri pe aceeasi tema

- Radu, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", nu si-a gasit dragostea in competitie si nici afara lucrurile nu au parut sa stea mai bine pentru el. Radu a avut o relatie cu nabadai cu Andrada, care in cele din urma si-a gasit fericirea in bratele lui Valentin.

- Poli:istul Marian GodinE a ajuns la altar, astEzi, alEturi de aleasa inimii sale, Lorena. Coinciden:a face ca, tot astEzi, sE fie "i ceremonia regalE a prin:ului Harry "i a celebrei Meghan Markle.

- Un copil de 12 ani din localitatea Paunești, județul Vrancea, a ajuns la spital cu arsuri grave, pe jumatate din corp, dupa ce a vrut sa aprinda singur focul in soba. Baiatul are rani grave pe fața, gat, torace și abdomen. In acest caz, s-a sesizat inclusiv Direcția Generala pentru Asistența Sociala…

- PENAL…Politistii de frontiera, din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, efectueaza cercetari cu privire la un barbat care a prezentat autoritatilor vamale acte nereale pentru marfa transportata. Astfel, in ziua de 3 mai, in jurul orei 17.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a…

- Geanina, Catalin Cazacu si Valentin sunt nominalizatii saptamanii pentru eliminare! Nominalizati pentru eliminare. Faimosii au pierdut imunitate si au nominalizat trei dintre ei pentru a fi votati de public. Meciul de marti seara, pentru castigarea eliminarii, a fost unul strans, cele doua echipe avansand…

- Liviu Dragnea s-a refugiat la munte pentru vacanta de Paste. Liderul PSD a petrecut sarbatorile pascale in statiunea Sinaia alaturi de iubita sa, Irina Tanase, dar si de fiul sau, Valentin, si de prietena acestuia, informeaza Antena3. Cu totii au fost cazati la Castelul Foisor, destinat exclusiv…

- Andrada, fosta concurenta a emisiunii „Mireasa pentru fiul meu”, a fost dintotdeauna camelonica, remarcandu-se prin stilul inedit și adoptarea de look-uri diferite. Insa, intr-o poza recenta, arata suficient de diferit incat sa fie ridicate anumite intrebari.

- Azi, 19 martie, prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a prezidat sedinta de lucru cu primarii unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea dezbaterii oportunitatii semnarii a doua protocoale de colaborare la nivelul judetului. La sedinta au participat directorul executiv al Agentiei de Plati…