- Simona Bucura-Oprescu a fost votata luni in ședința conducerii PSD pentru a prelua Ministerul Muncii dupa demisia lui Marius Budai. In varsta de 43 de ani, Simona Bucura-Oprescu este la al treilea mandat de deputat PSD de Argeș. Simona Bucura Oprescu: “Nominalizarea mea pentru funcția de ministru al…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 17 aprilie, ca Gabriela Firea a fost suspendata din funcțiile deținute in partid, adica prim vicepreședinte PSD și președinte al Organizației București, dar a evitat sa spuna daca social-democrații o mai susțin la Primaria Capitalei.„Nu…

