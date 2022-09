Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, Viorel Dinu este concurentul care a impresionat telespectatorii de la Antena 1, dar și chefui cu povestea lui de viața dureroasa. Concurentul a marturisit la Chefi la cuțite ca a ramas fara picioare la varsta de 7 ani, dupa ce s-a jucat cu frații lui pe șina de tren.

- Viorel Dinu este concurentul care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața dureroasa in ediția 11 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 26 sptembrie 2022. Concurentul a povestit in detaliu cum a ajuns sa ramana fara picioare, iar jurații l-au ascultat captivanți.

- Andrei Leon are 22 de ani, este din Ploiești și a a venit la Chefi la cuțite plin de emoții. Concurentul a reușit sa ii surprinda din plin pe jurați cu dezvaluirile sale dureroase. La final, concurentul a primit verdictul.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite il prezinta pe un concurent cu totul special, insa cu o poveste de viața greu de crezut. Acesta i-a șocat de-a dreptul pe jurații emisiunii, atat cu trecutul sau, cat și cu numele sau meseria lui. Cine este Damien și cu ce se ocupa.

- Florin Dragomir, in varsta de 30 de ani, traiește in București și este de meserie bucatar. Concurentul a decis sa participe la Chefi la Cuțite, asta dupa ce prietenii, dar și familia l-au susținut. Florin Dragomir a marturisit ca și-ar dori sa faca parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar acesta…

- Mufy Haser, in varsta de 29 de ani, este de profesie chef bucatar. Concurentul de la Chefi la Cuțite a lucrat intr-un restaurant libanez, iar mai apoi s-a mutat in Romania, asta dupa ce tatal și fratele sau au propriul restaurant libanez, de ani buni, la noi in țara. Mufy Haser are o poveste impresionanta,…

- Ștefan Octavian Finaru a impresionat telespectatorii cu povestea sa de iubire de doar trei saptamani, in ediția 3 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022. Concurentul a dezvaluit ca i-a scris fostei partenere o scrisoare de dragoste de 200 de pagini.

- Catalin Scarlatescu iși deschide in curand restaurant in București. In premiera in sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care a inceput aseara, 4 septembrie, la Antena 1, el a aratat locația in care va gati peste cateva luni, cand va finaliza renovarile. Celebrul bucatar a fost prins pe chef pe șantier, la…