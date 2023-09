Valentin are 12 ani și nu s-a mai întors acasă de la școală Ieri, 26 septembrie a.c., in jurul orei 18:30, Poliția Rurala Tartașești a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor, in varsta de 12 ani, a disparut fara urma. Potrivit femeii care a facut sesizarea, Valentin a plecat voluntar, la școala, pe data de 26 septembrie a.c. și nu a mai revenit. La momentul plecarii, minorul purta blugi albaștri, tricou alb, bluza de trening, șapca neagra și pantofi sport crem. Acesta are in jur de 1,50 m inalțime, constituție astenica, par scurt și brunet, ochi caprui. Cei care l-au vazut sau care pot sa furnizeze orice fel de informație despre el, trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

