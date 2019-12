Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Gherman, fostul primar al comunei Slatina, a fost trimis in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava. El este acuzat de comiterea infracțiunii de participație improprie la comiterea in forma continuata a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu ...

- Alexandru Checherita are un CV impresionant: doctor in stiinte medicale la 26 de ani, medic primar si conferentiar la 31 de ani si profesor universitar la 32 de ani. Nefrologul a facut, potrivit CV-ului, un doctorat de 3 ani in doar 2 ani. Alexandru Checherita a sustinut examenul de medic primar in…

- Candidatul blocului ACUM la funcția de primar general al Capitalei, Andrei Nastase, nu ia in calcul infrangerea la alegerile locale din 20 octombrie. Mai mult la 17 octombrie, liderul PPDA a spus ca iși va lua valiza și va pleca din Republica Moldova daca Chișinaul ajunge pe mana lui Igor Dodon (n.…

- Un fost primar din Mexic s-a casatorit cu cea care i-a fost nora, la trei ani de la moartea fiului sau. Raul Orihuela Gonzalez, fost primar in orașul mexican Tequisquiapan, s-a casatorit zilele trecute cu nora sa, Valeria Hassen Morales. Aceasta a fost soția fiului sau, Raul Origuela.

- Candidatul socialiștilor pentru funcția de primar al Chișinaului a spus ca va respecta rezultatele votului de astazi și și-a exprimat speranța ca urmatorul primar al Capitalei va ține cont de angajamentele facute in campania electorala.

- Omul de afaceri Liviu Macovei este noul presedinte al USR Focsani, in urma alegerilor interne din cadrul filialei municipale. Adunarea Generala a avut loc in contextul in care fostul presedinte Mihaita Lepadatu a fost ales la conducerea filialei judetene.

- In timp ce autoritațile locale susțin ca au rezolvat problemele de infrastructura in Cartierul Garii Noi, proprietarii de case din zona iau de la capat calvarul inotatului prin noroaie. Ca in fiecare toamna, Cartierul se transforma intr-o mlaștina, iar strazile devin impracticabile. In locul obișnuitelor…

- Intenția de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Constanța a fost anuntata de deputatul USR, Stelian Ion, pe pagina sa de facebook. ”In acest scop, m-am inscris in campania interna a USR Constanța pentru desemnarea candidatului pentru funcția de primar. Sunt mai hotarat ca oricand sa smulg…